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В Италии семейная пара с сыном провалилась в кратер вулкана и погибла: все произошло на глазах у младшего ребенка

12 сентября 2017 18:55
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Новости Италии. Трагедия произошла неподалеку от Неаполя. Во время экскурсии возле вулкана Сольфатара 11-летний Лоренцо зашел в зону, которая запрещена для прогулок. Родители пытались вытащить сына, но, как сообщает итальянская пресса, база кратера обрушилась. Трое оказались в ловушке.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но было уже поздно. Мама, папа и сын погибли от удушья.

Вероятно, они отравились ядовитыми газами.

«Это либо был небольшой взрыв, либо земля не выдержала их веса, и они провались»: подробности произошедшего здесь.  

Все произошло на глазах у младшего сына семьи. Семилетний мальчик не приближался к кратеру. С ребенком работают психологи.

В Италии семейная пара с сыном провалилась в кратер вулкана и погибла: все произошло на глазах у младшего ребенка -1

Диего Витальяно (владелец бара у входа на вулкан):
Я видел, как ребенок плакал, я не думал, что он столкнулся с самой ужасной трагедией в жизни.

Известно, что семья из Турина. В Неаполь они приехали отдохнуть. День, когда семья погибла, был последним днем отпуска.

Вулкан Сольфатара очень популярен среди туристов. Он открыт для посетителей с 1900 года.

# Гибель туристов

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