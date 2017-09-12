В Италии семейная пара с сыном провалилась в кратер вулкана и погибла: все произошло на глазах у младшего ребенка

Новости Италии. Трагедия произошла неподалеку от Неаполя. Во время экскурсии возле вулкана Сольфатара 11-летний Лоренцо зашел в зону, которая запрещена для прогулок. Родители пытались вытащить сына, но, как сообщает итальянская пресса, база кратера обрушилась. Трое оказались в ловушке.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но было уже поздно. Мама, папа и сын погибли от удушья.

Вероятно, они отравились ядовитыми газами.

«Это либо был небольшой взрыв, либо земля не выдержала их веса, и они провались»: подробности произошедшего здесь.

Все произошло на глазах у младшего сына семьи. Семилетний мальчик не приближался к кратеру. С ребенком работают психологи.