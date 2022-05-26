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Польша купит ещё шесть ракетных установок у США за почти 5 млрд долларов

26 мая 2022 06:54
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Новости Польши. Польша планирует закупку у США ракетных установок. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Шесть противовоздушных батарей обойдутся бюджету почти в 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша купит ещё шесть ракетных установок у США за почти 5 млрд долларов-1

Вашингтон передаст Варшаве новое вооружение уже в 2023 году. Тогда же его планируют поставить на боевое дежурство. Стоит отметить, что у польской армии есть уже две американские ракетные установки. Теперь их численность достигнет восьми. В середине марта польский Парламент принял закон об увеличении расходов на оборону и армию. В следующем году они будут увеличены до 3 % ВВП страны.  

# Вооруженные силы # Фотофакт

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