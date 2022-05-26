Польша купит ещё шесть ракетных установок у США за почти 5 млрд долларов

Новости Польши. Польша планирует закупку у США ракетных установок. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Шесть противовоздушных батарей обойдутся бюджету почти в 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон передаст Варшаве новое вооружение уже в 2023 году. Тогда же его планируют поставить на боевое дежурство. Стоит отметить, что у польской армии есть уже две американские ракетные установки. Теперь их численность достигнет восьми. В середине марта польский Парламент принял закон об увеличении расходов на оборону и армию. В следующем году они будут увеличены до 3 % ВВП страны.