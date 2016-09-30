В Италии обнаружены картины Винсента ван Гога, оценённые экспертами в сотню миллионов долларов

Новости Нидерландов. В Италии были обнаружены 2 картины Винсента ван Гога, которые грубо оцениваются экспертами в сотню миллионов долларов. Они были похищены из музея голландского Амстердама еще 14 лет тому назад.

Полиция отчаялась их отыскать, и существовала всеобщая уверенность, что полотна осели в закрытой частной коллекции. Подробности операции карабинеров, которым удалось конфисковать вангоговские картины в Неаполе, пока остаются тайной. Также неизвестно, как скоро картины вернутся в музей, из которого были украдены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.