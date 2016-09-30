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В Италии обнаружены картины Винсента ван Гога, оценённые экспертами в сотню миллионов долларов

30 сентября 2016 10:51
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Новости Нидерландов. В Италии были обнаружены 2 картины Винсента ван Гога, которые грубо оцениваются экспертами в сотню миллионов долларов. Они были похищены из музея голландского Амстердама еще 14 лет тому назад. 

Полиция отчаялась их отыскать, и существовала всеобщая уверенность, что полотна осели в закрытой частной коллекции. Подробности операции карабинеров, которым удалось конфисковать вангоговские картины в Неаполе, пока остаются тайной. Также неизвестно, как скоро картины вернутся в музей, из которого были украдены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Италия

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