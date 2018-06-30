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В Италии начали штрафовать за покупку поддельных дизайнерских товаров

30 июня 2018 18:00
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Новости Италии. В Италии ввели новый штраф для туристов: за покупку поддельных дизайнерских товаров  приезжие рискуют быть оштрафованными до 7000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии начали штрафовать за покупку поддельных дизайнерских товаров-1

Наказание грозит и продавцам. Новый закон будет защищать интересы отдыхающих, которым докучают торговцы контрафактом.

# Штрафы # Фотофакт

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