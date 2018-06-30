В Италии начали штрафовать за покупку поддельных дизайнерских товаров

Новости Италии. В Италии ввели новый штраф для туристов: за покупку поддельных дизайнерских товаров приезжие рискуют быть оштрафованными до 7000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Италии ввели новый штраф для туристов: за покупку поддельных дизайнерских товаров приезжие рискуют быть оштрафованными до 7000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наказание грозит и продавцам. Новый закон будет защищать интересы отдыхающих, которым докучают торговцы контрафактом.