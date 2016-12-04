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В Италии хотят в 3 раза сократить сенат: 4 декабря проходит референдум

04 декабря 2016 11:46
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Новости Италии. Итальянцы решают судьбу парламента и пожизненных сенаторов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

На Апеннинах проходит референдум по вопросу изменения конституции. 

Около 46 миллионов граждан оценят реформу действующего правительства, которая ранее была одобрена в парламенте.

Она предполагает видоизменение двухпалатной системы, действующей с 1948 года.

По плану, сенат перестанет быть избранным органом, а число его членов сократится с 315 до 100 человек.

Кроме того, планируется устранить институт пожизненных сенаторов, которых назначает президент. 

# Референдум

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