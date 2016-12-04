В Италии хотят в 3 раза сократить сенат: 4 декабря проходит референдум

Новости Италии. Итальянцы решают судьбу парламента и пожизненных сенаторов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
На Апеннинах проходит референдум по вопросу изменения конституции.
Около 46 миллионов граждан оценят реформу действующего правительства, которая ранее была одобрена в парламенте.
Она предполагает видоизменение двухпалатной системы, действующей с 1948 года.
По плану, сенат перестанет быть избранным органом, а число его членов сократится с 315 до 100 человек.
Кроме того, планируется устранить институт пожизненных сенаторов, которых назначает президент.