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В Испании сломался аттракцион: 30 человек пострадали

09 июня 2019 13:13
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Новости Испании. В Испании сломался аттракцион: пострадали около 30 человек, среди них 5 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел ночью в провинции Севилья.

В Испании сломался аттракцион: 30 человек пострадали-1

9 пострадавших были доставлены в больницы, 13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизням еще четырех подростков ничего не угрожает. На месте работают правоохранители. Причины произошедшего выясняются.

# Аттракционы # Фотофакт

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