В Испании продолжают бушевать лесные пожары. Жителей массово эвакуируют из зоны бедствия

Новости Испании. В Испании продолжают бушевать лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сгорело уже более 10 тысяч гектаров земли. Более тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. На месте продолжают работать пожарные. Огонь тушат и с воздуха.

Стоит отметить, что Испания занимает первое место среди других стран ЕС по площади возгораний. Однако в 2022 году лесные пожары стали настоящим бедствием для многих государств. Только в Европейском союзе огонь уничтожил больше 600 тысяч гектаров леса. Это абсолютный рекорд за последние 15 лет.