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В Испании продолжают бушевать лесные пожары. Жителей массово эвакуируют из зоны бедствия

17 августа 2022 09:55
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Новости Испании. В Испании продолжают бушевать лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сгорело уже более 10 тысяч гектаров земли. Более тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. На месте продолжают работать пожарные. Огонь тушат и с воздуха.

В Испании продолжают бушевать лесные пожары. Жителей массово эвакуируют из зоны бедствия-1

Стоит отметить, что Испания занимает первое место среди других стран ЕС по площади возгораний. Однако в 2022 году лесные пожары стали настоящим бедствием для многих государств. Только в Европейском союзе огонь уничтожил больше 600 тысяч гектаров леса. Это абсолютный рекорд за последние 15 лет.

В Испании продолжают бушевать лесные пожары. Жителей массово эвакуируют из зоны бедствия-4

Эксперты связывают это с аномально высокими температурами.

# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

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