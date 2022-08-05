В Испании лесные пожары приблизились к населённым пунктам. Под угрозой уничтожения сотни домов

Новости Испании. На северо-западе Испании пламя лесных пожаров вплотную приблизилось к нескольким населенным пунктам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой уничтожения оказались сотни домов.

Эвакуация пока не объявлена, но местных жителей попросили быть к ней готовыми. Спасатели пока бессильны остановить распространение огня, несмотря на помощь авиации. Огонь уже уничтожил 350 гектаров леса и продолжает распространяться. В борьбе со стихией власти привлекли и армию.