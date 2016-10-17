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В Индонезии обрушился  пешеходный мост: погибли 9 человек, более 30 – ранены

17 октября 2016 10:30
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Новости Индонезии. Вблизи популярного у туристов острова Бали рухнул пешеходный мост. Погибли по меньшей мере 9 человек, более 30 получили травмы. Поиск пропавших без вести продолжается до сих пор.

По предварительным данным, все жертвы – местные жители. Туристов среди них нет.

Трагедия произошла, когда сотни паломников возвращались по домам после религиозного праздника. Вероятнее всего, причиной обрушения стала перегрузка конструкции. По пешеходному мосту передвигались не только пешеходы, но и мотоциклисты. В этот раз их оказалось слишком много, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Обушение моста

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