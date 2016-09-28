В Индонезии 400 туристов пропали на извергающемся вулкане

Новости Индонезии. Власти Индонезии ищут около 400 туристов в окрестностях вулкана Баруджари, чтобы эвакуировать их после извержения.

Накануне гора выбросила из кратера столб пепла высотой почти в два километра, что угрожает отменой авиарейсов.

Индонезийские власти подняли уровень тревоги на склонах Ринджани до второго (из четырех возможных) уровня и объявили зону в радиусе 3 километров от кратера запретной для посещения.

Спасатели, полиция и добровольцы уточняют местонахождение находящихся на вулкане туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.