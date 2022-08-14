В Индии проходит необычный фестиваль – участники должны бросать друг в друга камни

Новости Индии. Фестиваль в Индии закончился травмами для сотен людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суть ежегодного торжества в том, что его участники бросают друг в друга камни и в результате получают множественные ушибы.
Новости Индии. Фестиваль в Индии закончился травмами для сотен людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суть ежегодного торжества в том, что его участники бросают друг в друга камни и в результате получают множественные ушибы.
Ввиду таких последствий власти предложили заменить камни на фрукты. Но нарушать традиции фестиваля участники не стали. В результате праздника пострадали как минимум 230 человек. И самое интересное, что он продолжается и дальше.