В Индии грузовик с людьми въехал в легковушку на полной скорости – известно о 10 погибших

Новости Индии. 10 человек погибли в крупном ДТП в Индии. Грузовик, заполненный людьми, на полной скорости въехал в легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие, точное количество которых не сообщается, доставлены в ближайшие больницы. В тяжелом состоянии находится маленькая девочка. Предполагается, что виновником аварии стал водитель грузовика. Он скрылся с места происшествия. Полиция ведет розыск подозреваемого. Главный министр штата, где произошла трагедия, уже выразил соболезнования в связи с гибелью людей.