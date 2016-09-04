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В Ханчжоу «Большая двадцатка» обсудит новые пути экономического развития

04 сентября 2016 14:41
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Новости Китая. В китайском Ханчжоу несколько часов тому назад открылся Cаммит «Большой двадцатки». Он проходит в условиях исключительных мер безопасности.

Целью высокого собрания названо создание «инновационной, здоровой и взаимосвязанной мировой экономики».

Лидеры 20 крупнейших государств, на долю которых приходится 85% мирового ВВП, обсудят вопросы поиска новых путей экономического развития, более эффективного финансового управления, стимулирования международной торговли и инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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