В Ханчжоу «Большая двадцатка» обсудит новые пути экономического развития

Новости Китая. В китайском Ханчжоу несколько часов тому назад открылся Cаммит «Большой двадцатки». Он проходит в условиях исключительных мер безопасности.

Целью высокого собрания названо создание «инновационной, здоровой и взаимосвязанной мировой экономики».

Лидеры 20 крупнейших государств, на долю которых приходится 85% мирового ВВП, обсудят вопросы поиска новых путей экономического развития, более эффективного финансового управления, стимулирования международной торговли и инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.