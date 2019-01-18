В Грузии объявлена эпидемия кори: власти будут раздавать вакцину бесплатно

Новости Грузии. Число заболевших достигло уже 335 человек, и эта цифра с каждым днем растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основной группе риска граждане от 20 до 40 лет, которые должны были пройти вакцинацию в 90-е годы. Людей, которые не имеют иммунитета от болезни, в стране насчитывается порядка 200 тысяч.