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В Грузии объявлена эпидемия кори: власти будут раздавать вакцину бесплатно

18 января 2019 15:18
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Новости Грузии. Число заболевших достигло уже 335 человек, и эта цифра с каждым днем растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии объявлена эпидемия кори: власти будут раздавать вакцину бесплатно-1

В основной группе риска граждане от 20 до 40 лет, которые должны были пройти вакцинацию в 90-е годы. Людей, которые не имеют иммунитета от болезни, в стране насчитывается порядка 200 тысяч.

В Грузии объявлена эпидемия кори: власти будут раздавать вакцину бесплатно-4

В связи со сложившейся ситуацией власти идут на экстренные меры. Вакцина от кори в 2019 году для всех граждан будет бесплатной. Соответствующее постановление будет принято на заседании правительства уже 18 января.

# Вакцинация # Фотофакт

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