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В Грузии 4 человека стали жертвами стрельбы на рынке

09 февраля 2024 11:10
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Стрельба произошла на рынке в грузинском городе Рустави. По последним данным, 4 человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии 4 человека стали жертвами стрельбы на рынке-1

Среди жертв родственник злоумышленника, которого пуля застала во время работы в мясном отделе. Ранен и двоюродный брат подозреваемого. Вместе с остальными пострадавшими он доставлен в больницу. В МВД Грузии сообщили, что выстрелы произвел 36-летний мужчина. Он задержан. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

# Стрельба # Новости Грузии

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