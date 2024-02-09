В Грузии 4 человека стали жертвами стрельбы на рынке

Стрельба произошла на рынке в грузинском городе Рустави. По последним данным, 4 человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв родственник злоумышленника, которого пуля застала во время работы в мясном отделе. Ранен и двоюродный брат подозреваемого. Вместе с остальными пострадавшими он доставлен в больницу. В МВД Грузии сообщили, что выстрелы произвел 36-летний мужчина. Он задержан. Другие подробности случившегося пока не приводятся.