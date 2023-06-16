В Греции задержали 9 человек, предположительно причастных к кораблекрушению с мигрантами

В Греции задержали 9 человек, которые могут быть причастны к кораблекрушению с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, они виновны в гибели людей. Все задержанные – граждане Египта. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Сейчас все пострадавшие в результате крупного кораблекрушения находятся в больнице. Напомним, 14 июня у берегов Греции затонуло судно, почти 80 человек погибли. Ни у кого из них не было спасательных жилетов.