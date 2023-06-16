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В Греции задержали 9 человек, предположительно причастных к кораблекрушению с мигрантами

16 июня 2023 19:19
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В Греции задержали 9 человек, которые могут быть причастны к кораблекрушению с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции задержали 9 человек, предположительно причастных к кораблекрушению с мигрантами-1

Предположительно, они виновны в гибели людей. Все задержанные – граждане Египта. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Сейчас все пострадавшие в результате крупного кораблекрушения находятся в больнице. Напомним,  14 июня у берегов Греции затонуло судно, почти 80 человек погибли. Ни у кого из них не было спасательных жилетов.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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