В ГПК заявили о задержании литовского преступника при незаконном пересечении белорусской границы

Белорусские пограничники в Гродно задержали иностранца, который совершил убийство в Литве и попытался скрыться в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в конце июня. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

После совершения преступления мужчина сумел противоправно пересечь границу с Беларусью. Здесь его ожидали подельники, которые организовали доставку и дальнейшее проживание на съемной квартире. По факту организации незаконного въезда, а также пребывания на территории Беларуси, возбуждено уголовное дело, по которому уже задержаны и признаны в качестве подозреваемых два белоруса. После проведения всех необходимых процессуальных действий иностранца ожидает депортация. Отметим, на родине 41-летний гражданин Литвы убил местного жителя. Задержанный уже ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение различных преступлений, в том числе и за убийства.