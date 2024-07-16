Трамп на прицеле: как покушение повлияет на конфликт в Украине? Мнение политолога

Как сообщают американские национальные соцопросы, до неудачного покушение на Трампа рейтинги двух кандидатов различались примерно на 2-3 % в пользу Трампа. Однако после покушения данные опросов несколько дней не приводят, вероятно, чтобы не фиксировать резко выросший разрыв между кандидатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, предрешен ли итог избирательной гонки и как теперь изменится избирательная кампания, расскажет Андрей Лазуткин.

Одноразовый исполнитель Андрей Лазуткин, политолог:

Самое главное в преступлениях, связанных с политикой – отвести подозрения от заказчика. Не имеет смысла убивать конкурента, если всем очевидно, кому это выгодно. Поэтому ключевой элемент теракта – это личность стрелка, которая бы не бросала тень на Байдена. Если бы это был профессионал, наемник, военный специалист, который бы точно попал – во-первых, он бы понимал, что там и останется, уйти оттуда нет шансов, и вряд ли бы согласился. А если бы ушел, это вызывало еще больше вопросов к охране. Во-вторых, сразу очевидно, что у профессионального исполнителя есть заказчик, который организовал покушение, подход и отход, платил ему. То есть надо было создавать дополнительный ложный след, который бы не вел к Демпартии, типа анонимного заказа из интернета. Но кто в такое поверит? Поэтому был выбран единственно возможный вариант для покушения – псих-одиночка. По американским законам, 20 лет – это вообще ребенок, у которого нет никакой биографии, никаких связей и тем более связей с Демпартией и силовыми структурами. Такой одноразовый исполнитель, задача которого – сделать дело и умереть. Концы в воду.

Как готовят такие покушения? Андрей Лазуткин:

Как такой молодой человек мог выйти на преступление такого уровня? В США давно есть проблема массовых расстрелов, стрельбы по толпе, стрельбы в школах, университетах, по президентам США неоднократно стреляли – и это порождает особые молодежные сообщества, которые интересуются темой терактов, например, закрытые интернет-группы. Кто такие группы создает? Как правило, сами спецслужбы. Только так можно выявить одиночек, которые сами к тебе приходят, начинают общаться на тему, обозначают себя и интерес к какому-то объекту. И только так можно предотвратить теракт, если его планирует одиночка, а не организация. Или не предотвратить, если, к примеру, нужен одноразовый исполнитель, который формально действовал бы самостоятельно. Мы, конечно, не следователи, но, скорее всего, молодой парень тоже состоял в каком-то интернет-сообществе, как, кстати, и стрелок, который стрелял в премьера Словакии. А в этой группе под видом единомышленников с ним общались специалисты. Которые вели и подталкивали к совершению преступления, например, рассказывали, что Трамп – это угроза всему человечеству, и только ты можешь спасти мир, а мы тебе поможем, пройдешь через рамки, выйдешь на позицию, там будет винтовка. Манипулировать молодым человеком несложно, есть масса приемов, а дальше, когда он уже мертв, будет сложно доказать какие-то связи. Интернет-группа просто удаляется, а покойник ничего не расскажет. И тогда получается, что преступление совершил псих-одиночка, а не какая-то организованная группа с неустановленными участниками. Потому что это политика, и прямо перед выборами убийство конкурента резко скажется на рейтинге Байдена. Даже если бы Трамп подавился конфетой и умер – все бы подумали на Байдена. А тут выстрел в голову. То есть Демпартии нужно было не просто ликвидировать Трампа (это как раз несложно), а железно обезопасить себя от возможных версий – вот это самая сложная часть такой операции.

Андрей Лазуткин:

Но даже когда исполнитель найден, надо еще отработать подходы-отходы на объекты. Стрелял он из винтовки АР15, это такой массивный карабин, похожий на автомат М16 из американских фильмов, его невозможно пронести незаметно, тем более, что стрелок проходил рамки. То есть винтовку на крышу кто-то заранее положил. Может это был сам мальчик, но почему тогда винтовку не нашли при проверке крыши – это не иголка. Либо ее потом принесли сами сотрудники, помогли. Второй момент – очевидцы сообщают, что еще когда мальчик проходил рамки, он привлек внимание и о нем сообщили, но рамки он прошел. Дальше люди видели, что он расположился на крыше, и об этом тоже сообщили охране, и потом даже снимали на телефон приготовления. И снова его даже не проверили. В любой стране за такую работу охране бы открутили голову. Зато его быстро застрелили – вот тут как раз все было профессионально. Трамп упал за трибуну, и стрелка ликвидировали пулей в лоб. Понятно, что в таком случае живым обычно и не берут, он опасен для людей, но, скорее всего, его держали в прицеле, дали выстрелить несколько раз и потом ликвидировали.

«Если обвинять американскую систему, могут устроить и второе покушение» Андрей Лазуткин:

Что касается уха Трампа, то можно сказать, что стрелок не промазал, а попал. Круговое отклонение, которое не зависит от стрелка, на такой дистанции составляет пару сантиметров. Еще какой-то разброс дает кучность патрона и ствола. Поэтому только в фильмах стреляют в голову, в реальности стреляют в другие точки, с учетом нормального технического отклонения. И видно, что у человека был хороший опыт стрельбы на средние дистанции, оружие было ему знакомо, пристреляно и подготовлено, он произвел правильное прицеливание, долго лежал на крыше, ему не мешали, произвел 5 выстрелов. А то, что в итоге попал в ухо – просто случайность. Исходя из всех факторов, Трамп должен был быть мертв, ему бы пробило висок или затылок, и даже попадание в череп по касательной, скорее всего, было бы смертельным ранением, привело к отеку мозга. Что будет дальше? Трамп молодец, в шоке продолжал митинговать, махал руками. Это правильный сигнал сторонникам, что он никого не боится, готов продолжать борьбу. Дальше в интервью он сказал, что Бог его спас, по сути, так и есть, а республиканцы как раз опираются на религиозные группы в США. Но на американских выборах все равно не будет результата 80 на 20, как на наших или на российских. Потому что там двухпартийная система. И если любой зритель канала СТВ завтра будет представлять Демпартию вместо Байдена, то и за него проголосует процентов 30-40, потому что он представляет не себя, а организацию и крупный капитал, с ней связанный. А соревнование личных качеств – кто лучше и умнее – дает разбежку рейтинга процентов 5, не больше. Тем не менее в первом интервью, которое Трамп дал, он никого не обвиняет, а первая реакция самая важная. Он поблагодарил Байдена за поддержку, сказал, что спецслужбы молодцы, что теперь он будет объединять страну, а не критиковать администрацию Байдена. Почему он громко не сказал, что Байден – убийца и заказчик? Когда Навальный умер, Байден через 30 минут сказал, что убийца Путин, а тут такие любезности. А потому что страх смерти приходит позже. Если обвинять американскую систему, могут устроить и второе покушение.