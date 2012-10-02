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В Гонконге затонул прогулочный паром. Погибли 40 человек, более 100 пострадали

02 октября 2012 09:27
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Новости Китая. В Гонконге в результате столкновения парома и судна погибли около 40 человек. Более сотни пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогулочный паром, на борту которого находились более 120 человек, затонул буквально в течение нескольких минут. Второе судно получило лишь незначительные повреждения и осталось на плаву.

По предварительным данным, все погибшие и большинство пострадавших пассажиров  направлялись в гавань Виктории, чтобы посмотреть на шоу фейерверков. Причины кораблекрушения пока не установлены.

 

# Кораблекрушения # Фотофакт

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