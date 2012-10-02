В Гонконге затонул прогулочный паром. Погибли 40 человек, более 100 пострадали

Новости Китая. В Гонконге в результате столкновения парома и судна погибли около 40 человек. Более сотни пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогулочный паром, на борту которого находились более 120 человек, затонул буквально в течение нескольких минут. Второе судно получило лишь незначительные повреждения и осталось на плаву.

По предварительным данным, все погибшие и большинство пострадавших пассажиров направлялись в гавань Виктории, чтобы посмотреть на шоу фейерверков. Причины кораблекрушения пока не установлены.