В Гондурасе упал пассажирский самолёт – 12 человек погибли

В Гондурасе потерпел крушение пассажирский самолет. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек. Сообщается, что воздушное судно рухнуло в море через несколько минут после взлета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент крушения на борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной версии, ЧП произошло после того, как у лайнера отказали двигатели. По словам очевидцев, прежде чем упасть, самолет загорелся. В поисково-спасательной операции участвуют подразделения военно-морских сил, полиции и пожарной охраны. Причины трагедии выясняются.