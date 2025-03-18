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В Гондурасе упал пассажирский самолёт – 12 человек погибли

18 марта 2025 08:16
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В Гондурасе потерпел крушение пассажирский самолет. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек. Сообщается, что воздушное судно рухнуло в море через несколько минут после взлета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гондурасе упал пассажирский самолёт – 12 человек погибли-2

В момент крушения на борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа. По предварительной версии, ЧП произошло после того, как у лайнера отказали двигатели. По словам очевидцев, прежде чем упасть, самолет загорелся. В поисково-спасательной операции участвуют подразделения военно-морских сил, полиции и пожарной охраны. Причины трагедии выясняются.

# ЧП

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