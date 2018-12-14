В Германии законодательно ввели третий пол

Новости Германии. В стране утвердили проект, разрешающий указывать в книгах записи актов гражданского состояния третий пол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, теперь регистратор, помимо уже представленных вариантов, может использовать слово «интерсексуальный». А для внесения более поздних изменений будет необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую существование «вариантов полового развития».