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В Германии законодательно ввели третий пол

14 декабря 2018 12:53
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Новости Германии. В стране утвердили проект, разрешающий указывать в книгах записи актов гражданского состояния третий пол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии законодательно ввели третий пол-1

Таким образом, теперь регистратор, помимо уже представленных вариантов, может использовать слово «интерсексуальный». А для внесения более поздних изменений будет необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую существование «вариантов полового развития».

# Гендерная политика # Фотофакт

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