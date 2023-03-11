Прямой эфир

В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в аптеке

11 марта 2023 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в аптеке в городе Карлсруэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в аптеке-1

Злоумышленник запросил миллион евро за освобождение людей. По информации местных СМИ, в аптеке было не менее семи человек. Однако выполнять требования нападавшего правоохранители отказались. Полиция оцепила центр города, после чего в здание вошел спецназ. В результате злоумышленник арестован, никто из заложников не пострадал.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Захват заложников # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СМИ назвали грядущие выборы в Турции «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет
10 марта 2023 20:14

СМИ назвали грядущие выборы в Турции «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет

Боррель: Евросоюз исчерпал возможности для введения санкций против России
10 марта 2023 18:10

Боррель: Евросоюз исчерпал возможности для введения санкций против России

В польских магазинах стремительно растут цены
10 марта 2023 18:10

В польских магазинах стремительно растут цены