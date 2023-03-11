Новости Германии. В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в аптеке в городе Карлсруэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник запросил миллион евро за освобождение людей. По информации местных СМИ, в аптеке было не менее семи человек. Однако выполнять требования нападавшего правоохранители отказались. Полиция оцепила центр города, после чего в здание вошел спецназ. В результате злоумышленник арестован, никто из заложников не пострадал.