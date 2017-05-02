В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд

Новости Германии. На западе Германии с рельсов сошел пассажирский поезд. Информация о пострадавших пока уточняется. Состав следовал из Дортмунда в Дюссельдорф. Затем с рельсов сошли два последних вагона, сколько человек находились в той части поезда, пока не установлено.

После эвакуации пассажиров состав убрали с железнодорожных путей, однако движение на этом участке временно приостановлено. В настоящее время специалисты разбираются, что послужило причиной ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.