В Германии работники мед- и соцучреждений вышли на общенациональную забастовку

Лидерам ЕС стоит больше обратить внимание на проблемы в своих странах. И найти средства на поддержку своих же граждан, а не на продолжение вооруженных конфликтов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Германии вышли на общенациональную забастовку работники медицинских и социальных учреждений.

Они требуют повышения зарплат и выплат за сверхурочную работу. Митинги и демонстрации проходят во всех крупных городах страны. Однако власти не готовы пойти навстречу протестующим. По их мнению, требования забастовщиков завышены и невыполнимы: ведь такие меры приведут к увеличению расходов как минимум на 15 миллиардов евро в год. Учитывая пустую казну, это невозможно. Однако профсоюзы-организаторы забастовки считают, что у государства есть деньги на все. Поэтому следует больше платить работникам, которые обеспечивают нормальную жизнь гражданам страны.