В Германии оптовая цена электричества может взлететь до 500 евро за мегаватт-час

40-градусная жара в Германии заставляет людей буквально жить под кондиционерами, что резко увеличило спрос на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
40-градусная жара в Германии заставляет людей буквально жить под кондиционерами, что резко увеличило спрос на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отдельные периоды оптовая цена мегаватт-часа может достигать 500 евро. Из-за отсутствия ветра в жаркую погоду дешевая «зеленая» энергетика стала неэффективна. В результате компаниям приходится возвращаться к более дорогой угольной и газовой генерации. Похожая ситуация прогнозируется и в Польше.