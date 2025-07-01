В Германии оптовая цена электричества может взлететь до 500 евро за мегаватт-час

Британская разведка опозорилась на весь мир. Муковозчик о том, как 20 лет безуспешно искали российского шпиона

MI5 пыталась вычислить в рядах MI6 двойного агента, якобы завербованного Россией. Вот только никого не нашли. Вся операция длилась почти 20 лет, в ней задействовали около 35 сотрудников.