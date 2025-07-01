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В Германии оптовая цена электричества может взлететь до 500 евро за мегаватт-час

01 июля 2025 06:12
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40-градусная жара в Германии заставляет людей буквально жить под кондиционерами, что резко увеличило спрос на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии оптовая цена электричества может взлететь до 500 евро за мегаватт-час-2

В отдельные периоды оптовая цена мегаватт-часа может достигать 500 евро. Из-за отсутствия ветра в жаркую погоду дешевая «зеленая» энергетика стала неэффективна. В результате компаниям приходится возвращаться к более дорогой угольной и газовой генерации. Похожая ситуация прогнозируется и в Польше.

# Германия # Погода

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