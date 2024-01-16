В Евросоюзе намерены направить миссию по охране кораблей от атак хуситов в Красном море

Страны Евросоюза договорились направить миссию в Красное море. Ее задачей будет защита кораблей от атак йеменского движения хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что эта миссия будет создана не позднее 19 февраля. Она будет работать совместно с другими странами. Ранее с подобной инициативой выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Напомним, ранее хуситы, которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. На фоне таких заявлений ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Несмотря на финансовые потери, от привычного пути отказалась британская нефтегазовая компания. Она решила прекратить все транзитные перевозки, опасаясь нападений в регионе.