Прямой эфир

В Евросоюзе намерены направить миссию по охране кораблей от атак хуситов в Красном море

16 января 2024 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны Евросоюза договорились направить миссию в Красное море. Ее задачей будет защита кораблей от атак йеменского движения хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе намерены направить миссию по охране кораблей от атак хуситов в Красном море -1

Планируется, что эта миссия будет создана не позднее 19 февраля. Она будет работать совместно с другими странами. Ранее с подобной инициативой выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Напомним, ранее хуситы, которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. На фоне таких заявлений ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Несмотря на финансовые потери, от привычного пути отказалась британская нефтегазовая компания. Она решила прекратить все транзитные перевозки, опасаясь нападений в регионе.

# Международная политика # Жозеп Боррель

Другие новости рубрики

Все новости
ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю
16 января 2024 17:06

ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю

Поляки направили петицию Туску с требованием запретить пограничникам прибегать к «пушбэкам»
16 января 2024 16:56

Поляки направили петицию Туску с требованием запретить пограничникам прибегать к «пушбэкам»

Ирак намерен подать жалобу на обстрелы со стороны Ирана в Совбез ООН
16 января 2024 16:55

Ирак намерен подать жалобу на обстрелы со стороны Ирана в Совбез ООН