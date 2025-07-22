В Европе готовы подписать невыгодное соглашение с США ради торгового мира

Европейский союз готов пойти на уступки в ходе переговоров с Соединенными Штатами, чтобы не допустить введения новых импортных пошлин на европейские товары. Брюссель хочет заключить соглашение к 1 августа, хотя на последних переговорах в Вашингтоне видимого прогресса достигнуто не было. Об этом пишет РИА Новости.

Вашингтон настаивает на введении тарифов выше 10 % почти на все товары ЕС и сокращении перечня исключений. Ранее Дональд Трамп объявил о вводе 30-процентных пошлин с 1 августа в дополнение к уже действующим тарифам на сталь, алюминий и автомобили.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что подобные меры нарушают логистические связи между регионами, и потребовала найти компромисс.

Еврокомиссар Марош Шефчович отметил, что ЕС стремится к отмене пошлин, но подготовил список американских товаров для ответного введения – на сумму 72 млрд евро в год.

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