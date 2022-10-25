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В Эстонии проходят учения «Балтийский тигр» с военными из Германии

25 октября 2022 09:30
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Новости Эстонии. В Эстонии проходят учения «Балтийский тигр», в которых участвуют порядка 400 военных из Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии проходят учения «Балтийский тигр» с военными из Германии-1

По сценарию маневров, силам НАТО, надо оказать помощь эстонской армии в защите стратегически важных объектов – морских портов и аэродромов. В составе немецкого контингента прибыли военные водолазы и даже специалисты по химической и биологической защите.

Стоит отметить, что НАТО усилила свое присутствие в Эстонии. Так, Германия отправит новую бригаду немецкой армии, которая присоединится к полутора тысячам солдатам, которые уже находятся в стране. Кроме того, на местных авиабазах будут размещены шесть новейших истребителей люфтваффе.

# Военные учения # Новости Эстонии # Фотофакт

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