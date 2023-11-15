В Эстонии отмечен рост числа безработных

Новости Эстонии. Эстония обновляет данные по количеству безработных в стране. Их число в этой прибалтийской республике превысило 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина данной ситуации – массовые увольнения. Тенденция затронула многие отрасли экономики. Серьезный удар получили обрабатывающая промышленность, область информационных технологий, производство и строительство. Большие трудности также испытывают компании, которые связаны с экспортом товаров на зарубежные рынки недвижимости.

Проблемы ожидают и транспортников. Правительство Эстонии планирует в 2024 году сократить инвестиции в строительство и ремонт дорог на 50 миллионов евро.