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В Эстонии отмечен рост числа безработных

15 ноября 2023 17:57
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Новости Эстонии. Эстония обновляет данные по количеству безработных в стране. Их число в этой прибалтийской республике превысило 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии отмечен рост числа безработных-1

Причина данной ситуации – массовые увольнения. Тенденция затронула многие отрасли экономики. Серьезный удар получили обрабатывающая промышленность, область информационных технологий, производство и строительство. Большие трудности также испытывают компании, которые связаны с экспортом товаров на зарубежные рынки недвижимости.

Проблемы ожидают и транспортников. Правительство Эстонии планирует в 2024 году сократить инвестиции в строительство и ремонт дорог на 50 миллионов евро.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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