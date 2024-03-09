В Эстонии наличие бомбоубежищ в некоторых новых зданиях станет обязательным

Очередное новшество от эстонского правительства. Застройщики теперь обязаны создавать бомбоубежища во всех зданиях с площадью свыше 1 200 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди требований: автономное освещение, отдельная канализация, водопровод, а также наличие двух выходов. По оценкам специалистов, это требование увеличит расходы на возведение нового жилья и приведет к росту цен на недвижимость. Также стоит вопрос о ранее выданных разрешениях для застройщиков, где не учитывались нововведения.

Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел Эстонии:

Вопрос в том, что делать с теми разрешениями на строительство объектов недвижимости, которые уже выданы, а их около 350. В принципе, они могут начать строить, но там не спроектированы укрытия и бомбоубежища. Вместе с застройщиками и Минюстом мы должны найти правовые решения. Также государство могло бы пойти им навстречу в некоторых вопросах, чтобы внести необходимые поправки.

Эстонские власти по всей стране проводят укрепление оборонительных сооружений. Правительство заявляет о готовящейся атаке со стороны России. Поэтому командование продолжает накачивать вооружением восточную границу и подготавливать страну к вооруженным действиям.