В Эстонии будут следить за соблюдением закона о языке в школах

Нововведения открывают учебный год в Эстонии. Все первоклассники там будут обучаться только на государственном языке. Педагоги уже готовятся к массовым проверкам в школах, им теперь тоже придется «сдавать экзамен», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности реформы рассказала министр образования. Она сообщила, что отслеживать, как учителя начальных классов владеют эстонским и чем они в принципе занимаются на уроках, будет специальная комиссия. Ее сформируют из чиновников языкового департамента. Если учителя в течение года не освоят эстонский, педагогов будут увольнять. А вот детям, которые говорят на русском, разрешат общаться на нем только на перемене. Напомним, что реформа образования в Эстонии проходит с 2022 года. Тогда власти приняли решение о переводе всех школ и детских садов на эстонский язык. Это уже привело к падению качества обучения и нехватке учителей.