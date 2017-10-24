В Египте задержаны 12 человек, подозреваемых в терроризме

Новости Египта. В Египте задержали 12 человек, подозреваемых в террористической деятельности. Известно, что они планировали несколько крупных нападений на полицейских и военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При обысках в домах злоумышленников были обнаружены и изъяты 13 единиц огнестрельного оружия и два взрывных устройства.

К слову, спецоперация проходила в провинции эль-Фаюм, недалеко от которой в минувшую пятницу боевики устроили засаду на силы МВД. Тогда при атаке погибли 16 офицеров и рядовых.