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В Египте задержаны 12 человек, подозреваемых в терроризме

24 октября 2017 13:59
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Новости Египта. В Египте задержали 12 человек, подозреваемых в террористической деятельности. Известно, что они планировали несколько крупных нападений на полицейских и военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При обысках в домах злоумышленников были обнаружены и изъяты 13 единиц огнестрельного оружия и два взрывных устройства.

К слову, спецоперация проходила в провинции эль-Фаюм, недалеко от которой в минувшую пятницу боевики устроили засаду на силы МВД. Тогда при атаке погибли 16 офицеров и рядовых.

# Терроризм

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