Прямой эфир

В Египте казнили 15 человек, обвиняемых в терроризме

27 декабря 2017 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. В Египте привели в исполнение смертные приговоры для 15 человек, признанных виновными в организации терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта самая массовая казнь в стране за несколько лет.

В Египте казнили 15 человек, обвиняемых в терроризме-1

Эти преступники в 2013 году организовали нападения на военные посты на Синайском полуострове. Тогда жертвами атак стали 9 военнослужащих. В последнее время в Каире выносятся десятки смертных приговоров. Только в начале декабря уголовный суд приговорил к высшей мере наказания 30 человек.

# Смертная казнь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не работают ТЦ, школы, железнодорожное депо: штат Пенсильвания засыпало снегом
27 декабря 2017 09:21

Не работают ТЦ, школы, железнодорожное депо: штат Пенсильвания засыпало снегом

Ветер буквально сметал прохожих с тротуаров: снегопад обрушился на Японию
27 декабря 2017 09:19

Ветер буквально сметал прохожих с тротуаров: снегопад обрушился на Японию

Стрельба на фабрике в Москве: полиция опровергла данные о захвате заложников
27 декабря 2017 09:14

Стрельба на фабрике в Москве: полиция опровергла данные о захвате заложников