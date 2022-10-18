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В Дании заявили, что «Северные потоки» были повреждены в результате мощных взрывов

18 октября 2022 14:31
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Новости Дании. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате мощных взрывов. Об этом сообщается в отчете о расследовании, проведенном полицией, военными и службой безопасности Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Дании заявили, что «Северные потоки» были повреждены в результате мощных взрывов-1

Группа экспертов выяснила, что трубопроводам, находящимся в исключительной экономической зоне Дании, был нанесен сильный ущерб и он был вызван мощными взрывами. Пока невозможно сказать, когда расследование будет завершено. Датская полиция и Служба безопасности для выяснения точных причин ЧП создают совместную следственную группу.  

# Газопровод # Новости Дании # Фотофакт

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