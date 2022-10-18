В Дании заявили, что «Северные потоки» были повреждены в результате мощных взрывов

Новости Дании. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате мощных взрывов. Об этом сообщается в отчете о расследовании, проведенном полицией, военными и службой безопасности Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа экспертов выяснила, что трубопроводам, находящимся в исключительной экономической зоне Дании, был нанесен сильный ущерб и он был вызван мощными взрывами. Пока невозможно сказать, когда расследование будет завершено. Датская полиция и Служба безопасности для выяснения точных причин ЧП создают совместную следственную группу.