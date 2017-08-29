В Чили неизвестные почти полностью сожгли автопарк транспортной компании, обслуживающей лесозаготовительные предприятия

Новости Чили. По Чили прокатилась волна поджогов грузовиков. В одной только коммуне Марикина неизвестные сожгли три десятка большегрузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. По Чили прокатилась волна поджогов грузовиков. В одной только коммуне Марикина неизвестные сожгли три десятка большегрузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действовали злоумышленники хладнокровно – обезвредили охрану и практически полностью уничтожили автопарк на стоянке. Все автомобили принадлежали транспортной компании, основные клиенты которой – лесозаготовительные предприятия.