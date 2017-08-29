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В Чили неизвестные почти полностью сожгли автопарк транспортной компании, обслуживающей лесозаготовительные предприятия

29 августа 2017 06:35
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Новости Чили. По Чили прокатилась волна поджогов грузовиков. В одной только коммуне Марикина неизвестные сожгли три десятка большегрузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили неизвестные почти полностью сожгли автопарк транспортной компании, обслуживающей лесозаготовительные предприятия-1

Действовали злоумышленники хладнокровно – обезвредили охрану и практически полностью уничтожили автопарк на стоянке. Все автомобили принадлежали транспортной компании, основные клиенты которой – лесозаготовительные предприятия.

# Поджог автомобилей

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