В Чехии основателя фонда помощи украинским беженцам обвиняют в краже почти всех выделенных средств

Совсем другие благотворительные подходы в Чехии. Там идет расследование громкого дела, главным фигурантом которого оказался основатель фонда помощи украинским беженцам. Правительство выделило 20 миллионов крон или около 900 тысяч долларов на обучение детей переселенцев чешскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное условие – уроки должны быть бесплатными. И тут вдруг благотворительность куда-то исчезла. Глава фонда решил, что на чужой беде можно нажиться. Он заставил платить за обучение, используя безвыходное положение мигрантов, а самих учителей оставил без зарплаты. Они работали только за идею. Зато про себя основатель фонда не забыл и стал распоряжаться попавшими к нему средствами как своими, присвоив себе большую часть – почти 865 тысяч долларов. Мужчина даже успел купить квартиру в Праге. Правда, теперь ему придется ее поменять на другое, менее уютное помещение. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет тюрьмы.