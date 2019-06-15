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В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

15 июня 2019 12:20
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Новости Германии. Из опасной зоны были эвакуированы около 3 тысяч человек, периметр оцепила полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны-1

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны-3

Американскую 10-килограммовую бомбу обнаружили во время строительных работ. На место прибыли саперы. В течение нескольких часов боеприпас был успешно обезврежен.

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны-6

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 миллионов авиабомб, более 20 % из которых не сдетонировали.

# Вторая мировая война # Фотофакт

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