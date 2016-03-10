В центре Амстердама обнаружили отрубленную голову

Новости Нидерландов. Шокирующие известия сегодня пришли из Амстердама. Там была найдена отрубленная голова. Ее обнаружили рано утром возле кальянной в самом центре города. Сотрудник заведения рассказал, что неизвестные оставили кровавый «подарок» в ведре. Причем расположили его так, что голова заглядывала в окно. Полиция уже начала расследование этого вопиющего инцидента.

Несколько дней назад правоохранители обнаружили обезглавленное тело. Убитого опознали по отпечаткам пальцев. Им оказался 23-летний мужчина. Сообщается, что он был связан с одной из местных банд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.