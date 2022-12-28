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В Буэнос-Айресе на группу людей упала обломившаяся ветка дерева

28 декабря 2022 08:24
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Новости Аргентины. Два человека получили травмы в результате инцидента в Аргентине. В Японском саду Буэнос-Айреса на группу посетителей упала обломившаяся ветка дерева, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Буэнос-Айресе на группу людей упала обломившаяся ветка дерева-1

Не все люди успели отбежать. В результате два человека пострадали, однако их травмы не очень серьезные, сообщили в скорой. Первую помощь оперативно оказали посетители сада, вернувшиеся на место происшествия.

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# Несчастный случай # Новости Аргентины # Фотофакт

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