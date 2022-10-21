В Брюсселе тысячи людей собрались возле штаб-квартиры ЕС из-за падения уровня жизни

В Брюсселе тысячи людей собрались возле штаб-квартиры ЕС, где начался саммит Евросоюза, надеясь, что политики обратят внимание на многочисленные проблемы жителей. Сейчас одна половина бельгийцев с трудом оплачивает счета за коммунальные услуги, вторая – поставлена перед выбором: либо потратить деньги на еду, либо на свет и тепло в доме. Тяжелее всего приходится пожилым, так как пенсии уже не поспевают за ростом цен. Согласно данным Бельгийского национального статуправления, инфляция в стране перевалила за 11 %. А продукты питания за год подорожали на 10,5 %.