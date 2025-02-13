В Брюсселе сотни человек провели акцию против политики Дональда Трампа

Недовольны политикой США в Бельгии. В Брюсселе сотни человек провели акцию против действий Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство бельгийцев вызвали первые указы главы Белого дома – они направлены на уничтожение демократии, которой так гордятся Штаты. Но больше всего европейцы опасаются, что Вашингтон, используя экономический и финансовый шантаж, начнет требовать от руководства их стран пойти тем же путем. Поэтому, по их мнению, президент США представляет прямую угрозу демократическим ценностям Европы.