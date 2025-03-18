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В Британии заявили об аморальности и опасности плана Стармера по Украине

18 марта 2025 08:01
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Британская газета Times пишет, что стремление премьер-министра Великобритании Кира Стармера направить военных в Украину аморально и опасно. Об этом сообщает РИА Новости.

В статье говорится, что отправка контингента в 30 000 человек на фронт протяженностью 2 000 километров выглядит бессмысленной, а расходы могут составлять 2 миллиарда фунтов стерлингов в год.

В Британии заявили об аморальности и опасности плана Стармера по Украине-1

Фото: pixabay

Bloomberg пишет, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются создать коалицию из 37 стран для отправки миротворцев в Украину. 

В Кремле заявили, что это возможно только при условии согласия участников конфликта, и Россия не намерена идти на компромисс в этом вопросе. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивает, что западные страны могут воспользоваться миротворцами для установления фактов на земле.

# Международная политика

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