В Бразилии прощаются с легендарным футболистом Пеле

Новости Бразилии. В Бразилии прощаются с единственным в истории трехкратным чемпионом мира Пеле. Церемония проходит на стадионе «Сантос», где когда-то дебютировал легендарный футболист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проститься с Пеле пришли десятки тысяч людей, очередь занимали еще ночью. Фанаты на трибунах растянули гигантский баннер с надписью «Да здравствует король», стадион украсили цветами и плакатами. Продлится церемония сутки, то есть до 16:00 по минскому времени. После этого гроб с телом провезут по улицам Сантоса. По всей Бразилии объявлен трехдневный траур.

Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала онкология.