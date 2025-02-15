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ПВО РФ за ночь сбила 40 дронов

15 февраля 2025 10:47
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Средства противовоздушной обороны РФ в течение ночи с 14 на 15 февраля нейтрализовали 40 украинских БПЛА над российскими регионами, пишет РИА Новости.

ПВО РФ за ночь сбила 40 дронов-1

Фото: Pinterest

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В районе территории Волгоградской области осуществлено уничтожение и перехват 17 беспилотников, над Калужской областью – 12 БЛА, над Ростовской – 9 дронов, над Саратовской – 2.

# Международная политика

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