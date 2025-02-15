Трамп подписал указ об энергетическом доминировании

В США снят запрет на бурение скважин на шельфе в территориальных водах страны, введенный во время правления предыдущего президента США. Также ведется работа над проектом по строительству газопровода, который будет доставлять газ в Нью-Йорк, чтобы снизить цены на энергоносители в регионе. Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетике, чтобы ускорить добычу нефти и газа. Меры призваны не только обеспечить энергетическую безопасность, но и превратить страну в ведущего мирового экспортера энергоресурсов. Штаты также восстановили лидирующие позиции в качестве поставщика нефти и газа в Индию. Так, накануне было заключено соответствующее соглашение с Нью-Дели. По мнению главы США, подобные реформы могут создать новые рабочие места и почву для экономического роста. Критики, однако, опасаются, что политика Трампа может негативно сказаться на окружающей среде и замедлить переход к возобновляемым источникам энергии.