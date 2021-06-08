В Борисполе посадили самолёт с «бомбой» на борту. Поступило сообщение о минировании

Очередная аварийная посадка самолета после сообщения о минировании. По сведениям информагентств, из-за информации о бомбе на борту в Борисполе вечером 8 июня экстренно посадили рейс из Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

На кадрах видно, как пассажиров поочередно выпускают из самолета, каждого из них встречает служебная собака. Выгружается багаж. Одного из летевших после беседы с работниками служб аэропорта и с силовиками куда-то уводят.

Конечно же, ситуация, прямо скажем, идентичная той, которую мы наблюдали в Национальном аэропорту Минск с самолетом Ryanair.