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В Бишкеке учреждения забросали сообщениями о минировании

14 декабря 2023 07:56
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В Бишкеке из-за сообщений о бомбах прошла массовая эвакуация. В безопасное место перевели учащихся нескольких школ, детского сада, а также людей, находящихся в больнице и торговых центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бишкеке учреждения забросали сообщениями о минировании-1

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывчатых веществах. Органы правопорядка оперативно провели спецоперацию. В зданиях работали саперы. Опасных устройств там не оказалось.

# Лжеминирование

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