В Бишкеке учреждения забросали сообщениями о минировании

В Бишкеке из-за сообщений о бомбах прошла массовая эвакуация. В безопасное место перевели учащихся нескольких школ, детского сада, а также людей, находящихся в больнице и торговых центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бишкеке из-за сообщений о бомбах прошла массовая эвакуация. В безопасное место перевели учащихся нескольких школ, детского сада, а также людей, находящихся в больнице и торговых центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывчатых веществах. Органы правопорядка оперативно провели спецоперацию. В зданиях работали саперы. Опасных устройств там не оказалось.