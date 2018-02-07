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В Бельгии товарный поезд сошёл с рельсов и выехал на дорогу

07 февраля 2018 13:15
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Новости Бельгии. В Брюсселе с рельсов сошел товарный поезд. Состав, перевозивший машины, направлялся во Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии товарный поезд сошёл с рельсов и выехал на дорогу-1

Недалеко от станции Скарбеек локомотив и первый прицепной вагон внезапно сошли с путей и выехали на дорогу. В результате происшествия был поврежден припаркованный на обочины автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас трасса и ж/д маршрут перекрыты. Специалисты пытаются установить причины аварии.

# Фотофакт # Авария в Бельгии

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