В Бельгии товарный поезд сошёл с рельсов и выехал на дорогу

Новости Бельгии. В Брюсселе с рельсов сошел товарный поезд. Состав, перевозивший машины, направлялся во Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недалеко от станции Скарбеек локомотив и первый прицепной вагон внезапно сошли с путей и выехали на дорогу. В результате происшествия был поврежден припаркованный на обочины автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас трасса и ж/д маршрут перекрыты. Специалисты пытаются установить причины аварии.