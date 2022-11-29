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В Бельгии полицейские вышли на акцию протеста. Угадайте, кто же охранял митингующих?

29 ноября 2022 08:36
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Новости Бельгии. Тысячи бельгийских полицейских устроили акцию протеста в Брюсселе. Они требуют улучшения условий труда и более жесткой реакции правительства на насилие в отношении стражей порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии полицейские вышли на акцию протеста. Угадайте, кто же охранял митингующих?-1

Демонстрация была организована по призыву профсоюзов, после того как около трех недель назад один из полицейских погиб от рук состоящего на учете радикального исламиста. Кроме этого, протестующие призвали власти пересмотреть систему вознаграждений и социальных льгот. Акция протеста, само собой разумеется, прошла мирно, так как охраняли митингующих полицейских и следили за порядком их коллеги.

# Акции протеста # Новости Бельгии # Фотофакт

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