В Бельгии остро не хватает полицейских

Новости Бельгии. Острая нехватка полицейских отмечена в Бельгии. Более 1600 кадров требуются федеральной службе, почти 2100 – районным комиссариатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с дефицитом агентов полиции приходится сокращать патрулирование, что негативно сказывается на обеспечении порядка. Профсоюз уже обратился к руководству МВД с просьбой ускорить набор сотрудников.