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В Бельгии остро не хватает полицейских

30 июля 2018 13:52
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Новости Бельгии. Острая нехватка полицейских отмечена в Бельгии. Более 1600 кадров требуются федеральной службе, почти 2100 – районным комиссариатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии остро не хватает полицейских-1

В связи с дефицитом агентов полиции приходится сокращать патрулирование, что негативно сказывается на обеспечении порядка. Профсоюз уже обратился к руководству МВД с просьбой ускорить набор сотрудников.

# Полиция # Фотофакт

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